ويقضي البروتوكول الجديد، الذي يسري اعتبارا من الخميس، بإجراء اختبار فيروس كورونا على القادمين مرتين، الأولى فور وصولهم والثانية بعد عشرة أيام، ولكن إذا جاءت نتيجة التحليل الأول سلبية، يمكن إنهاء العزل المنزلي.

وقالت الوزارة إن تطبيق الإجراء الجديد يأتي بعد أن أظهرت الإحصاءات أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2 في المئة فقط، بعد إجراء فحص الخروج من الحجر البالغة 10 أيام في الفترة بين الأول من يوليو، و16 أغسطس.

وسجلت البحرين 3482 حالة إصابة بفيروس كورونا، و178 وفاة، وفق ما نقلت "رويترز".