جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ عبدالله بن زايد مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الجديد.

وتوجه وزير الخارجية الإماراتي بالتهنئة إلى البوسعيدي بنيل الثقة السلطانية السامية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، بحسب ما أوردت وكالة "وام"، الأربعاء.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد عن ثقته بأن السيد بدر بن حمد البوسعيدي سيثري مسيرة العمل الدبلوماسي لما يتمتع به من تجربة دبلوماسية متميزة وعلاقات واسعة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستزداد تماسكا وتطورا و رسوخا في ظل رعاية واهتمام من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، مؤكدا على أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد نموذجا للترابط والتعاضد بين الأشقاء.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والأصعدة، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.