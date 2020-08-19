فقد أجبر المتمردون الحوثيون قبل أيام شابا يمنيا على دفع غرامة قدرها خمسون ألف ريال يمني (100 دولار أميركي)، للسماح له بدعوة أحد المغنين لإحياء حفلة زفافه في محافظة المحويت شمالي اليمن.

وكشفت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي، التي تسيطر على محافظة المحويت، الطلب من الشاب تسديد "غرامة استقدام فنان"، بموجب وثيقة تسيير المهور.

وتضيق ميليشيات الحوثي على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشكل مستمر، وتجبرهم على دفع الكثير من الغرامات لقاء خدمات يقوم بها المواطنون أنفسهم.

وفي سبتمبر الماضي أوقفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عمل ست شبكات صرافة مالية في عموم مناطق سيطرتها، من أجل ابتزازها ماليا، وطالبتها بدفع غرامات لإعادة فتح أبوابها.