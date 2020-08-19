وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، أن السيسي اجتمع الأربعاء مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، وجّه السيسي بـ"الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وأشاد الرئيس المصري بـ"القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح".

ولا يعد هذا الخطاب هو الأول من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سبق للسيسي التذكير بقوة الجيش المصري في أكثر من مناسبة.

ففي يونيو الماضي، ذكر السيسي أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا"، في إطار استعراضه للأزمة الليبية.

وتحدث السيسي وقتها أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وشدد الرئيس المصري على أن "مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا"، كما أنها حريصة "على سيادة ووحدة الأراضي الليبية"، كما قال إن "أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا".