ولقي ما لا يقل عن 179 شخصا حتفهم وشُرد 300 ألف عندما انفجرت كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، مخزنة بصورة غير آمنة منذ سنوات في 4 أغسطس الجاري.

وقد أدى الانفجار الناجم عن 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت إلى تدمير أحياء عدة من مدينة بيروت، ودفع الحكومة للاستقالة وسط احتجاجات حاشدة.

وقال مفتي السُنة في لبنان: "هذا التهديد الوجودي للبنان... يقتضي أمورا عاجلة: أولا تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، ثانيا الإقبال على تغيير جذري في السلطة".

وأضاف أن على الرئيس اللبناني ميشال عون الامتثال لإرادة الشعب وإجراء مشاورات نيابية من أجل تعيين رئيس جديد للوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب.

وكان بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي، قد دعا الأحد الماضي، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلا إن لبنان يواجه الآن "أعظم الأخطار".

ودعا سياسيون بارزون، لم يكونوا جزءا من الحكومة، التي كانت تحظى بتأييد ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها وتتولى الآن تصريف للأعمال، إلى إجراء تحقيق دولي.