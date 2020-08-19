ويقول مسؤولون أردنيون إن إغلاق المعبر الحدودي البري الوحيد للتجارة مع سوريا يأتي بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس القادمة من هناك.

وقبل أسبوع، مدد الأردن إغلاق حدود جابر لمدة 7 أيام.

وكان الأردن قرر إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وتمديد ساعات حظر التجوال لتصبح ابتداء من الساعة 11 مساء للمحال والمنشآت التجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى اليوم إلى 1438، شفي منهم 1243 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.