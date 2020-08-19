وذكرت " وكالة الأنباء العمانية " أن التشكيل الجديد تضمن تعيين السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والسيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والسيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة و الرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني و الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.

وتضمن التشكيل الجديد السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية.

كما شملت التغييرات تعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية و الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية ومحمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن وأحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة ومديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط وعبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل و الشؤون القانونية.

وتضمن التشكيل الوزاري أيضا تعيين عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام و السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار وإبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث و السياحة.

كما جرى تعيين سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني ورحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وسعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار وليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية ومحاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل في سلطنة عمان.