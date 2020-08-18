وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت، بينما كانت قافلة روسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، على ما نقلت "فرانس برس" عن وكالات أنباء روسية.

وذكرت "إنترفاكس وريا نوفوستي وتاس أن عسكريين ثلاثة أصيبوا بجروح في الانفجار وأن "مستشارا عسكريا كبيرا برتبة جنرال" قضى أثناء عملية نقله وتقديم المساعدة الطبية له.

ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.

وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعما لقوات الجيش السوري.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أفادت مصادر ميدانية وناشطون لسكاي نيوز عربية بإسقاط طائرة استطلاع روسية في أجواء منطقة الشيخ بحر غرب معرة مصرين بريف إدلب عقب استهدافها بمضادات الطيران من قبل فصائل المعارضة السورية.