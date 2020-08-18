وكان القاضي صوان قد أصدر بالأمس مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك بدري ضاهر، على أن تستكمل التحقيقات مع بقية الموقوفين التسعة عشر من المسؤولين في المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال.

وقد أرجأت جلسة استجواب وزراء النقل والأشغال الحاليين والسابقين لأسباب لم يكشف عنها بعد، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحقق السلطات اللبنانية لمعرفة السبب في انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مستودع بالمرفأ من دون إجراءات سلامة، مما تسبب بمقتل 178 شخصا وإصابة ستة آلاف وتدمير مناطق بأكملها في بيروت.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع يحتوي أسلحة لميليشيات الله "مستحيلة"، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.

وقال عون في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، نُشرت اليوم الثلاثاء، إن الجماعة لم تكن تخزن أسلحة في المرفأ وهو ما أشار إليه حسن نصر الله الأمين العام للحزب في وقت سابق هذا الشهر.

واضاف عون أن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم "تدخل خارجي"، وأضاف للصحيفة الإيطالية: "على الرغم من أنه يبدو حادثا، لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات".

وقال إن كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث "لا يعول عليه كثيرا" فإنه يجب الاستماع له.