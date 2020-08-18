وأشاد الشيخ طحنون بن زايد بالجهود الحثيثة المبذولة من كوهين، التي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد أن الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ والمتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، ولن تألو جهدا في ذلك.

وأشار الشيخ طحنون بن زايد إلى أن تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول، نظرا لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة.