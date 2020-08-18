وذكر الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب حضوره النطق بالحكم بقضية اغتيال والده "عرفنا الحقيقة اليوم ونحتاج لتحقيق العدالة".

وأضاف "لن نساوم على دماء الحريري وعلى هوية لبنان ولن نقبل بجعل لبنان مرتعا للقتلة والإفلات من العقاب ولن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري".

وتابع "هدف اغتيال الحريري هو تغيير وجه لبنان. واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله.. وعلى هذا الأخير التعاون بعد قرار المحكمة الدولية".

وأوضح الحريري أن "المحكمة الدولية أثبتت نزاهتها ومصداقيتها"، مضيفا "نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة".

وأردف قائلا "ولّى زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب".

كما تحدث الحريري عن انفجار مرفأ بيروت، بالقول "العدالة بانفجار بيروت مطلب جميع اللبنانيين.. نطالب بالعدالة للضحايا الذين سقطوا في الحادث".

يشار إلى أن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان دانوا، الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وأضافت المحكمة أنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.

يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا.