وقال المتحدث باسم قوات اليونيفل: "لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية الجارية"، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية.

وتسبب انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري بأضرار فادحة في المدينة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح وتشريد آلاف آخرين.

وأضاف تيننتي: "إن اليونيفيل لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها بإعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية".

وتابع: "إن دور اليونيفيل هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان، وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل".

وختم قائلا: "إن أي استفسارات إعلامية في هذا الصدد يجب أن توجه بشكل مناسب إلى السلطات اللبنانية".

وكانت صحيفة لبنانية قد قالت إن ضاهر أبلغ المحقق العدلي أن قوة من اليونيفل أجرت مسحا أمنيا لسفينة روسوس، التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم، عام 2013، وأخضعتها للتفتيش لدى دخولها المياه الإقليمية اللبنانية.

وأشار إلى أن القوات الدولية "لم تعتبر نترات الأمونيوم من المواد المحظورة"، علماً بأن قوات اليونيفل تقوم بدوريات تفتيش في المياه الإقليمية تطبيقاً للقرار 1701 وللتثبت من عدم دخول أسلحة.