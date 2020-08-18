وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عقب لقاءها بالمشيشي، أن اعلان تركيبة الحكومة سيتم نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت موسي أن المشيشي متمسك بحكومة كفاءات مستقلة ومصغرة تشمل دمج بعض الوزارات.

ومع تمسكه بحكومة كفاءات مستقلة يرى محللون أن المشيشي يسعى في الوقت ذاته إلى ألا تكون حكومته في صراع مفتوح مع الأحزاب السياسية التي بإمكانها عرقلة هذه الحكومة.

كذلك أكدت مصادر مطلعة اعتزام المشيشي الاحتفاظ بعدد من وزراء حكومة الفخفاخ المستقيلة.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن تحظى حكومة المشيشي الجديدة بتزكية مجلس نواب الشعب، الذي يبدو أنه لا يرى مصلحة في حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

ومع الاقتراب من ختام مشاوراته يبدو المشيشي أمام معادلة تدفعه للموازنة بين الاستغناء عن الأسماء الحزبية في حكومته، وبين نيل تزكية الأحزاب السياسية لهذه الحكومة ودعمها.