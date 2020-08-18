وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأعلنت مصر، أمس الأحد، تسجيل 139 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و 5173 حالة وفاة.