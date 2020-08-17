ونقل موقع "صحراء ميديا" عن مصادر تأكيدها، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز يوم الاثنين، فاستجاب للاستدعاء، ووصل إلى مباني إدارة الأمن، حيث توجد مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية التي تتولى التحقيق الابتدائي في شبهات الفساد.

وكان الأمن الموريتاني قد استجوب الأيام الماضية العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق.

وكشف الأمن الموريتاني الأسبوع الماضي عن وجود مخازن تابعة لمقربين من الرئيس السابق، بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والآليات والشاحنات.