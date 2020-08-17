وقال مصدر في لجنة أطباء السودان المركزية إن هنالك عدد من المصابين في مستشفيات مختلفة جراء الاستخدام المفرط للقوة في فض المواكب.

وفي ذات السياق قال عضو في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لـ"سكاي نيوز عربية" إنهم يعملون في الوقت الحالي على متابعة أوضاع عدد من الشبان الذين تم اعتقالهم أثناء المسيرة.

واستخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع عند وصول مواكب المشاركين في المسيرة إلى مقر مجلس الوزراء عند الثانية ظهرابالتوقيت المحلي، لتسليم مزكرة للحكومة تحوي مًطِآلَبً تشمل قيام مجلس تشريعي في فترة ثلاثة أشهُر ومؤتمر إقتصادي يضع السياسات الإقتصادية للبلاد.

كما شملت قائمة المطالب تشكيل المفوضيات وأن تكون سُلطة المجلس السيادي تشريفية، إلى انب إصلاح المنظومة العدلية و القضائية، وتفكيك نظام 89، وهيكلة القوات النظامية و الامنية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن رئاسة مجلس الوزراء قامت بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب "جرد الحساب" معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.