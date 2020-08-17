وأشار نتانياهو، في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، قائلا إنها بطلة في ريادة الأعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم.

ورجح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن يؤدي التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، وأشار إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة.

وقال نتانياهو إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.

وحين سئل عن ردود الفعل التي تلت اتفاق السلام مع الإمارات، قال نتانياهو إن الكثيرين دعموا هذه الخطوة التاريخية، "الناس مستعدون للسلام، وهذه الاتفاقية ستغير المنطقة".

وأضاف أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل.

وقال نتانياهو إن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها حليفا وشريكا في السلام من أجل تحقيق السلام.

وأورد أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أميركيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق السلام، لأن هذا الأمر هو الذي يشكل أولوية.

وأشار نتانياهو إلى وجود تحديات مشتركة مثل القوى المتطرفة، ولذلك "هناك حاجة إلى أن نصنع السلام معا".

ورأى أن ما صدر عن إيران عقب إبرام اتفاق السلام لم يكن أمرا مستغربا، لأن طهران ناهضت السلام على الدوام، قائلا إنها تقتل الناس في سوريا والعراق وتزرع الاضطراب في المنطقة.

وفي التعاون الطبي بشأن جائحة "كوفيد 19"، أكد نتنياهو أن الوباء عابرٌ للحدود، وبالتالي، فإن التعاون مع الإمارات، على مستوى تطوير اللقاح، سيساعد العالم برمته وهذا هو الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي.

وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.