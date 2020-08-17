وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدات نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر، اليوم الاثنين، إنه تم، خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية العمانية "تلقى هذا اليوم (الاثنين) يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي".

وأضاف أنه تم خلال الاتصال التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوضحت الخارجية العمانية قائلة "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

كذلك قالت الخارجية العمانية أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية "تلقى في وقت لاحق اتصالا هاتفيا من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأضافت أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أكد للمسؤول الفلسطيني "على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الاقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".