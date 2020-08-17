وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد جرى توقيع المذكرة التي تجمع بين قطبين صاعدين في مجال الخلايا الجذعية، ممثلون عن الطرفين الإماراتي والإسرائيلي في مراسم احتفال أقيمت عن بعد.

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات خبرة كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة Pluristem المختصة في "العلاجات الخلوية" لتوفير طب تجديدي يعود بالنفع على نطاق واسع.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج زراعة نخاع العظام في أبوظبي، فاطمة الكعبي إن دولة الإمارات "حرصت دائماً على الشمولية في إيجاد حلول لتحديات عالمية، جامعةً بين الكفاءات المختلفة التي تأتي من دول متنوعة"، وأوضحت أن المركز اتبع النهج نفسه.

من ناحيته، قال يندري فينتورا، المدير العام لـمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "لقد أثبتت شركة "بلوريستيم" ريادتها في مجال الخلايا الجذعية، ونتطلع إلى العمل مع فريقها والتعاون في الأبحاث والتطوير."

جدير بالذكر أن كلا من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة بلوريستيم قد طورا منتجات مبتكرة أثبتت أنها آمنة وفعالة في علاج الإصابات بفيروس "كوفيد-19".

وعالجت شركة "بلوريستيم" مرضى بـمنتجها المشيمي الخيفي "PLX-PAD" عبر برامج "الاستخدام الرحيم" والتي تتيح تقديم الأدوية التجريبية لأشخاص غير مشاركين في التجارب السريرية، وذلك في إسرائيل والولايات المتحدة، وهي تقوم حالياً بإجراء تجارب المرحلة الثانية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، عالج مركز أبوظبي للخلايا الجذعية المصابين بـفيروس كورونا المستجد بمنتجه "UAECell19 " الحاصل على براءة اختراع والمعتمد، والذي نجح في تحقيق تحسن سريري في نصف الوقت المتوقع وفي خفض مدة الاستشفاء لربع المدة مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي.

واتفق الطرفان على تبادل نتائج الأبحاث والعينات، والتعاون في استخدام المعدات وفي إجراء الاختبارات، وجميع الأنشطة الأساسية الأخرى المتعلقة بتطوير العلاج والبحث في العلاجات الخلوية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فيها فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد ياكي ياناي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "بلوريستيم" على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والتي ستمكننا من تبادل المعرفة والخبرات والتي من شأنها تعزيز مجال الرعاية الصحية في دولنا وخارجها".

وأضاف "نحن نرى علوم الحياة والطب التجديدي جسراً لتوثيق روابط السلام وضمان الازدهار والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره، ومن واجبنا كقادة أعمال وعلماء أن ندفع إلى الأمام كافة الجهود لتعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والتعليم. نحن نفتخر بأن نكون في المقدمة خلال هذه اللحظة التاريخية المهمة.".