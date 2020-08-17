رفعت وزارة النقل المصرية أسعار مترو الأنفاق في القاهرة، بداية من يوم الاثنين، بنسبة تصل إلى حوالي 40 في المئة للخطوط الثلاثة، في زيادة هي الثالثة في نحو 3 أعوام.
وجاءت الزيادة في أسعار تذاكر المترو بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 5 جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز 9 محطات بدلا من 3 جنيهات، و7 جنيهات ارتفاعا من 5، لعدد 16 محطة، و10 جنيهات بدلا من 7 لأكثر من 16 محطة، حسبما ذكرت وزارة النقل.
وكانت مصر زادت أسعار الكهرباء بما يصل إلى حوالي 27 في المئة، بداية من يوليو.