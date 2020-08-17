وجاءت الزيادة في أسعار تذاكر المترو بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 5 جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز 9 محطات بدلا من 3 جنيهات، و7 جنيهات ارتفاعا من 5، لعدد 16 محطة، و10 جنيهات بدلا من 7 لأكثر من 16 محطة، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وكانت مصر زادت أسعار الكهرباء بما يصل إلى حوالي 27 في المئة، بداية من يوليو.