وأوردت وكالة الأنباء الموريتاية أن "طائرتان محملتان ب 12 طنا من السمك غادرتا مطار نواكشوط الدولي " أم التونسي" صباح يوم الاثنين متوجهتان إلى لبنان لمساعدة الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الأليم ببيروت".

وأعرب القنصل الشرفي للبنان في موريتانيا، سلامي حسين باسم الشعب اللبناني عن شكره للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاواني، وحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال على هذه المساعدة القيمة. وفق ما ذكرت الوكالة.

وأضاف القنصل اللبناني أن هذه الخطوة الإنسانية "تعبر بجلاء عن عمق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".