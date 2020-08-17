وصرح رئيس وزراء إسرائيل خلال جولته بمطار بن غوريون قائلا "أزف لكم بشرى أننا نعمل حاليا على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة ستربط تل أبيب بدبي وبأبو ظبي وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية".

وأضاف "أجريت للتو جولة سريعة في المطار تمهيدًا لافتتاح الرحلات الجوية من جديد، حيث وقفت خلالها على الترتيبات الأمنية والصحية. إنها بالطبع تجربة أولية ونجاحها يرتبط بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال نيتانياهو "إنها بمثابة رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريبا، مثل الرحلة إلى روما مثلا، لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بكلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إن "الإمارات العربية المتحدة معنية جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا وفي استيراد المنتجات الرخيصة، إذ يقع هناك من أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم".

وأضاف: "نقدّر أننا سنتوصل إلى اتفاق يسمح حقا بإقامة الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ودبي، مما سيفتح سوق السياحة والطيران الإسرائيلي كما سيجذب الاستثمارات بأحجام لم نشهد مثلها قط".

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قد دشنا، يوم الأحد، خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق السلام "التاريخي" يوم الخميس الماضي برعاية أميركية.