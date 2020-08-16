وأخلت اللجان المشكلة بأمر الحكومة العراقية، يوم الأحد، موادا وحاويات شديدة الخطورة من منفذ ميناء أم قصر الأوسط في البصرة.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية، قامت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، وبالتعاون المشترك مع مركز كمرك المنفذ بإخلاء حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة.. ونقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وأضاف البيان أنه "تم إنجاز إجراءاتها الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر إخلاء من قبل مديرية منفذ أم قصر الأوسط".

وتأتي عملية إخلاء البراميل الخطيرة بعد أسبوعين تقريبا من كارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب وجود حاويات بها مواد نترات الأمونيا، المشابهة للموجودة في ميناء أم قصر بالعراق.

وذكر مسؤولون لبنانيون أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من 6 سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.

وأدى الانفجار المدمر إلى خسائر مادية جسيمة حيث تعرضت أجزاء كبيرة من بيروت إلى الدمار، إلى جانب تشريد آلاف الأسر.