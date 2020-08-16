وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة. وأمرت المحكمة بتغريم العميد الحشاش و عدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات.

كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.

وشملت الأحكام عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.

في الوقت نفسه، اصدرت المحكمة حكما بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر ب 18 أـلف دولار أميركي .

ويذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.