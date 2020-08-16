وقال بيتريوس، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، إن المعاهدة مهمة جدا ليس فقط على صعيد العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل على مستويات السفر والرحلات الجوية، مشيرا إلى أن أهمية المعاهدة تشمل مجالات عدة.

وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية إنه سيكون هناك سياحة وتجارة والعديد من المجالات بين البلدين.

وعبر ديفيد بيتريوس عن الأمل، بعد قرار توقيف ضم الاراضي الفلسطينية من خلال هذه المعاهدة، أن تدفع الخطوة قدما باتجاه إيجاد اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين، واوقفت خطة الضم الإسرائيلية لأراضي في الضفة الغربية.

وأضاف أنور قرقاش، في حوار مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل أوقفت خطة الضم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الخطة كانت بمثابة قنبلة موقوتة، وشدد على أن معاهدة السلام اختراق تاريخي يسمح ببناء الثقة.

وكانت المعاهدة حظيت بترحيب عربي ودولي، كما رحبت عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واعتبرتها بداية مشجعة لإحلال السلام وإنهاء حالة الصراع.

وفي أعقاب المعاهدة، أعلنت شركة أبيكس الإماراتية للاستثمار عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة تيرا الإسرائيلية، سعيا لتطوير الدراسات الخاصة بفيروس كورونا.

ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تعزيز الأبحاث الخاصة بالفيروس إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.