وتشير بيانات الصحة في الجزائر، إلى أن البلاد سجلت 496 إصابة بالفيروس المؤدي إلى مرض "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 38 ألفا و133، بعدما تم رصد أول حالة في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات عن تسع وفيات جديدة من جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 1360.

في المقابل، تماثل 336 شخصا مصابا بكورونا للشفاء في الجزائر، وهو ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 26 ألفا و644، بينما يرقدُ 37 مريضا في أقسام العناية المركزة.

ويأتي هذا التراجع فيما أعلنت السلطات، إعادة فتح المساجد والشواطئ والمقاهي والحدائق، على نحو تدريجي، بعد خمسة أشهر من الإغلاق.

ورغم تخفيف القيود، ستواصل السلطات مراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في مختلف الأماكن.

وتم السماح بفتح المساجد التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية ألف مصل، لكن لم يجر السماح بأداء صلاة الجمعة، كما أن المصلين مجبرون على ارتداء الكمامة.

وما يزال حظر التجول ساريا اعتبارا من الساعة 23:00 وحتى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، فيما رفعت تدابير العزل في عدد من الولايات.