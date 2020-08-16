وسيضم الاجتماع وزراء الري والخارجية من البلدان الثلاثة المعنية بالملف وهي مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد.

وكان قد أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، السبت في الخرطوم، على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأكدا على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.

وتنخرط مصر والسودان وإثيوبيا في مباحثات السد من عام 2011 إلا أنها أخفقت حتى الآن في التوصل لاتفاق على خلفية توترات بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.