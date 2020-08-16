وقال الجيش في بيان إنّ السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل شهد مساء السبت مواجهات تخلّلها إقدام مجموعة من حوالى عشرة أشخاص على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".

وأضاف الجيش في بيانه أنّه "ردّاً على ذلك، استهدفت مقاتلات وطائرات حربية قبل قليل مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "بنى تحت أرضية لحماس."

ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضدّ مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل، بينها 19 حريقاً اندلعت يوم السبت لوحده.