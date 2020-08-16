وأعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن الصاروخين كان "انطلاقهما كان من منطقة الراشدية".

ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

ويأتي ذلك بعد أسبوع شهد العديد من الهجمات على أهداف أميركية في العراق.

وتلقي واشنطن بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. ولم تعلق إيران بشكل مباشر على تلك الوقائع لكن جماعات ليست معروفة على نطاق واسع ويعتقد أنها مرتبطة بفصائل مسلحة موالية لإيران أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.