وقالت المخابرات المصرية في بيانها الذي تناقلته مواقع صحف المصري اليوم واليوم السابع والوطن:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني".

وأضافت ان الإسكدراني "قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجًا فريدًا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون، وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن".

واشتهر سمير الإسكندراني بأداء الأغنيات الوطنية مثل "يا رب بلدي وحبايبي"، فضلا عن أغان عاطفية تحمل طابع فولكلوري مثل "يا نخلتين في العلالي"، "آه يا جميل ياللي ناسيني".

وولد الإسكندراني بحي الغورية التاريخي في القاهرة عام 1938، ونشأ في أسرة فنية وكان والده صديقا لعدد من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، وبيرم التونسي، وأحمد رامي.