ويأتي الجسر الجوي المصري بهدف مساندة الشعب اللبناني على مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية.

ووصلت إلى مطار بيروت الدولي مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

هذا وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة وحتى الأن.

وشهد لبنان قبل نحو أسبوعين انفجارا قويا ومدمرا هز مرفأ بيروت، وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.