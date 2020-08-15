جاء ذلك ضمن قرار اتخذه الأردن يوم السبت، بعزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن 75 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ الجمعة الفائت بعد ان كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي ما أثار قلق السلطات من خطورة تفشي الوباء.

وسجل الأردن حتى اليوم 1339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 وفاة فقط بحسب الأرقام الرسمية.

وقال العضايلة في مؤتمر صحافي بعد إجتماع ل"خلية أزمة كورونا" برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه "تم خلال إجتماع اليوم وضع معايير تخص كل محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة "بالتالي لن يكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلي في هذه المرحلة بل ستتخذ قرارات عزل وإغلاق من الآن فصاعدا على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق أو حتى على مستوى المباني، كما يتم (العمل به) حاليا".

وأوضح أنه "تم إتخاذ هذا القرار حتى لا نصل إلى الحظر الشامل ونحول دون زيادة فرص إنتشار العدوى وإنتقال الوباء"، مشيرا إلى أن "الحظر الشامل له آثار إقتصادية وإجتماعية ونفسية على المواطنين نود أن نتجنبها".