وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة".

وأضاف المالكي أن: "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض أغلبها.