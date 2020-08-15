فقد ظهرت الموظفة في حملة لإخلاء شارع من الباعة الجائلين، وهي تتعامل بحدة مع صاحب عربة تين شوكي، محاولة مصادرة عربته ووضعها على رافعة.

وعندما تمسك البائع بعربته وبضاعته، لجأت الموظفة إلى جاروف وألقت كميات من التين الشوكي على الأرض، مما دفع بعض المارة للتدخل ومنعها من "رمي" ما تبقى من البضاعة.

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، اكتسبت الواقعة زخما كبيرا وسط حالة تعاطف مع البائع، الذي علق كثيرون قائلين إنه خالف القانون لكن التعامل معه يجب أن يكون بالقانون أيضا، لا بالتعسف.

وعرفت القصة طريقها إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي قرر معاقبة الموظفة صاحبة الواقعة، بإنهاء انتدابها بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الجزار في بيان صحفي إن "هناك فارقا بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه"، مشددا على ضرورة "رصد المخالفات والإشغالات دون تجاوز أو استغلال للسلطة".

وأكد الوزير أن "الحكومة تعمل على ألا تصل الظواهر والسلوكيات العشوائية إلى المدن الجديدة" لكن "طبقا للقوانين واللوائح".