وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 96220 حالة، من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها و5124 حالة وفاة.

ورغم تراجع أرقام الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، شددت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد قبل أيام على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل التباعد عن متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.