وأشار ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود السلام والاستقرار.

وأكد الشيخ حمد بن عيسى أن ما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، يعد انجازا تاريخيا.

وقد ثمن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مواقف البحرين وجهودها في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة.