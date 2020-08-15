هنأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، الجمعة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأشار ملك البحرين خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود السلام والاستقرار.
وأكد الشيخ حمد بن عيسى أن ما تم الاتفاق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، يعد انجازا تاريخيا.
وقد ثمن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مواقف البحرين وجهودها في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة.