وأوضحت المصادر أن انفجارا وحريقا محدودين وقعا في مخزن للذخيرة داخل المنشأة.

وذكر مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المخزن "ذخائر الدوشكا (رشاشات ثقيلة)".

وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية" بأن الشرطة ضربت طوقا حول منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم، حيث وقع الانفجار، بعدما سمعوا دوي انفجار رجحوا أنه وقع داخل منشأة عسكرية.