وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وأضافت:" تبين أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة"، وهي منطقة مجاورة للمطار.

وكان مراسلنا نقل في وقت سابق عن مصادر قولها إنه تم إطلاق 3 صواريخ على المطار، الذي توجد فيه قاعدة أميركية.

وفي أواخر يوليو الماضي، تعرض مطار بغداد إلى هجوم مماثل، إذ سقط عليه صاروخا كاتيوشا، دون أن تسجل أضرار أو إصابات.

وأطلقت هذه الصواريخ من منطقة حي المكاسب المجاور، بحسب خلية الإعلام الأمني، التي قالت حينها إنه تم العثور على القواعد الخشبية التي أطلقت منها الصواريخ.

ولم تتبن أي جهة على الفور هذا الاعتداء، رغم أن واشنطن تتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف خلف اعتداءات جرى شنها في الماضي.