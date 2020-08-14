وكتب المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن إرسال المساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل الشعب السوداني.

وأوضح الرفاعي أن الطائرتين تحملان "كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة".

وتابع المتحدث العسكري المصري أن" تلك المساعدات تأتي تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء".

من جانبه، قدم الجانب السوداني الشكر للقيادة المصرية "التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات".

وكانت السيول في السودان تسببت في مصرع 36 شخصا، وتدمير عشرات القرى وتشريد آلاف الأسر السودانية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع أغسطس الجاري إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، وخلفت أضرارا في نحو 5 اآلاف منزل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد.

وعزت الجهات المختصة سبب تلك الفيضانات والسيول إلى هطول أمطار غزيره في الهضبة الإثيوبية.