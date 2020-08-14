وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن تطبيق خطط الضم الإسرائيلية كان سيفضي إلى إزالة أفق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة.

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم على الإعلان الثلاثي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بشأن مباشرة العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

وشددت الوزارة على أن روسيا باعتبارها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي وأحد المساهمين بعملية السلام وطرفا في "رباعية" الوسطاء الدوليين، كانت ولا تزال تتطلق من ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط.

وتابعت: "في هذا الصدد أعرنا اهتماما إلى أن إسرائيل، بموجب البيان الثلاثي ستعلق إجراءات فرض سيادتها على أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ونعتبر ذلك عنصرا مهما".

وأشارت موسكو إلى أن الإعلان الثلاثي الأميركي-الإسرائيلي-الإماراتي يضم بنودا تنص على مواصلة الأطراف مساعيها الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

واختتم البيان بإبداء استعداد روسيا للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة ضمن إطار "الرباعية".