وقال وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحفي في فيينا: "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن الاتفاق في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق ضخم"، مشيدا "باتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وبعد ذلك، أعلن ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة إنه "يثمن" الاتفاق، معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وعبّرت البحرين في بيان عن "بالغ التهاني" للإمارات بهذه "الخطوة التاريخية" التي "ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما أعربت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل، وقال ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.