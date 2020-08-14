وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن قوات الأمن العراقية ضبت مع أفراد الخلية 344 صاعقا، و140 علبة اسطوانية محشوة بمادة تي إن تي المتفجرة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على الخلية، بناء على "معلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية العراقية اعتقلت أفراد الخلية الذين يحملون الجنسية السورية ليلة الخميس، خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة السورية الى الأراضي العراقية.

وذكر البيان أنه قوات الأمن سلمت أفراد الخلية والمضبوطات التي كانت بحوزتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء.