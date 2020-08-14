وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.