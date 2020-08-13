كامب ديفيد

اتفاقية "كامب ديفيد" وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن ، ووقعت في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة عام 1978 بحضور الرئيس الأميركي جيمي كارتر.

ونصت الاتفاقية الأولى على وضع إطار للسلام الدائم في الشرق الأوسط، أما الاتفاقية الثانية فتضمنت محاور إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل والانسحاب من سيناء.

مؤتمر مدريد للسلام

انعقد مؤتمر السلام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 1991 في مدريد، وكان هدفه إحياء مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل.

وشاركت فيه مصر وسوريا ولبنان والأردن ووفد فلسطيني من الداخل وإسرائيل، وشارك فيه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الاتحاد السوفيتي (حينها) ميخائيل غورباتشوف، بينما استبعدت منه منظمة التحرير الفلسطينية بضغط إسرائيلي.

وتم بحث التوصل إلى السلام بين العرب وإسرائيل، بينما رفضت إسرائيل بدء مفاوضات السلام فورا.

وعلى الرغم من انعقاد عدة جولات لاحقا في واشنطن، إلا أن مسار مدريد انتهى من دون نتائج تذكر.

اتفاقية أوسلو

ضمت اتفاقية أوسلو عام 1993 رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين، ورئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون.

وشملت البنود اعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل، واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني.

ومن بين البنود أنه يجب خلال 5 أعوام من الاتفاق، انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض أراضي الضفة والقطاع، والاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة حكم ذاتي، على أن تتم بعد 3 سنوات من الاتفاق، بدء "مفاوضات الوضع الدائم".

وضم "البند 8" من اتفاق أوسلو، التنسيق الأمني بين الجانبين، واتفاقيتا القاهرة وطابا، كما أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع أي هجمات ضد إسرائيل.

واتفق الطرفان على تقسيم الضفة والقطاع إلى "المنطقة أ"، والتي تشمل سيطرة مدنية وأمنية فلسطينية، و"المنطقة ب"، التي تشهد سيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية، و"المنطقة ج"، التي تشهد سيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية.

اتفاقية وادي عربة

وقعت " اتفاقية وادي عربة" بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة، ووقعت في أكتوبر عام 1994 لتسوية العلاقات بين البلدين والنزاعات الحدودية.

وقع الاتفاقية رئيسا الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والأردني عبد السلام المجالي، بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

واعتبرت الاتفاقية خيارا استراتيجيا أردنيا لضمان عدم خسارة أراضي المملكة.

مبادرة السلام العربية

هذه المبادرة طرحها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأقرتها قمة الجامعة العربية في بيروت عام 2002.

وتشمل بنودها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

كما شملت البنود انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومن الجولان السوري، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

بالمقابل، تعترف الدول العربية بإسرائيل وتطبّع العلاقات معها ، كما تم دعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة.