وقال كوشنر في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه يجب عدم السماح للخلافات التاريخية أن تعيدنا إلى الوراء، وذلك تعليقا على اتفاق إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما وصف الاتفاق "بالتاريخي"، وأنه " وسيتيح لجميع المسلمين الصلاة في المسجد الأقصى".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أعلن يوم الخميس، التوصل إلى الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه الخطوة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وأكد كوشنر في المؤتمر الصحفي أن إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات.