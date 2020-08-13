وأفادت المركز أن الهزة الأرضية وقعت بحدود الساعة 9:04 صباحا، في منطقة عين رمانة في ولاية البليدة، وفقا لما ذكرته مراسلتنا.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، في هذه الهزة الأرضية.

وأضاف البيان أن عمليات الاستطلاع على إثر الهزة، والتي شعر بها أيضأ سكان ولاية المدية، لاتزال متواصلة من قبل فرق التدخل المتخصصة، مؤكدة أنه لحد الآن لم تسجل أي خسائر بشرية، باستثناء بعض حالات الهلع.

وكانت هزتان أرضيتان ضربتا ولاية ميلة، شرقي الجزائر، يوم الجمعة الماضية، ألحقتا أضرارا مادية، خصوصا ببلدية حمالة، وحي الخربة، الأكثر تضررا من الهزتين الأرضيتين.

وتسبب الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 4.9 و4.5 درجات بحسب مقياس ريختر، بانهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق وتعرض نحو 30 منزلا لتشققات، لكن دون تسجيل اي خسائر بشرية، بحسب بيان للحماية المدنية.