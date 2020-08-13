وقال الشاهد إن حزبه سيدعم حكومة هشام المشيشي، في حال تشكيلها، لكن هذا الدعم لا يعني أن "تحيا تونس" سيكون حاضرا في تشكيلتها من خلال وزراء.

وكان الشاهد قد التقى رئيس الحكومة المعين، المشيشي، في إطار المشاورات الجارية بتونس حاليا، لأجل تشكيل حكومة تكنوقراط تخرج البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حرجة.

وأضاف أنه أكد للمشيشي على ضرورة أن يكون الفريق الوزاري للحكومة من شخصيات مستقلة وذات كفاءة حقيقية، كما أشار إلى أهمية العمل وفق برنامج يعالجُ تبعات جائحة كورونا.

وأورد أن السياسيين غالبا ما يهملُون هذه التبعات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أثرها الشديد على الاقتصاد.

ونقل موقع "تينيزي نيميريك"، عن الشاهد أن حزب "تحيا تونس" قدم برنامجا يضم خمسة محاور تركز على غلاء المعيشة والوضع الاجتماعي في البلاد.

وشدد الشاهد على أن المهم بالنسبة إلى حزب "تحيا تونس" هو البرنامج الحكومي الذي سيجري به العمل، وليس المشاركة.

وأشار إلى ضرورة ضمان مناخ سياسي سليم حتى يستطيع رئيس الحكومة أن يعمل، لأنه لا يمكن لأي حكومة أن تكون منتجة تحت الضغط، وفي ظل جو سلبي.

وجرى تعيين هشام المشيشي، وزير الداخلية السابق في تونس، من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لأجل تشكيل الحكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.

ويترقب الشارع التونسي ميلاد الحكومة، وسط رهانات واسعة على الإصلاح، في ظل أزمة اقتصادية توصف بالخانقة، لاسيما بعد استشراء فيروس كورونا وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة.

في غضون ذلك، رفضت حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن "إخوان" راشد الغنوشي منقسمون فيما بينهم، داخليا، إزاء مسألة الموقف من حكومة المشيشي.

وتشهد النهضة انقساما بين مدافعين عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر، نظرا إلى كثرة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لكن فريقا آخر من إخوان النهضة يرى أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمرٌ ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض، وتخسر قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعهم.