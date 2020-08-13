وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية "انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ (...) وبدء فرز صناديق الاقتراع".

ونقلت القنوات الفضائية المصرية المشهد من أمام لجان الاقتراع في محافظات مختلفة، حيث أدلى المصريون بأصواتهم في جميع المحافظات، بينما تمت عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 أغسطس وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.

وحسب الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، حددت مواعيد جولات الإعادة في سبتمبر، وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 من الشهر القادم.

وتأتي الانتخابات بعدما أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء عام أُجري العام الماضي على التعديلات على الدستور.

ويتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، بصلاحيات محددة، إذ يختص، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".