وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد من منطقة غابات بالقرب منستونهيفن، جنوبي مدينة أبردين النفطية، بعد خروج القطار التابع لشركة سكك حديد اسكتلندا عن القضبان بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون عن حزنه عندما علم بأمر "الحادث شديد الخطورة" وإن قلبه مع جميع المتضررين.

ونقلت رويترز عن ستيرجن قولها "على الرغم من أن التفاصيل لا تزال تتواتر يؤسفني القول إن هناك تقارير مبكرة عن إصابات خطيرة".

وتلقت الشرطة تقارير عن خروج قطار عن مساره بالقرب منستونهفين، وهي بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا جنوب أبردين، في الساعة 0940 من صباح الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم شرطة اسكتلندا "خدمات الطوارئ موجودة حاليا"في مكان الحادث.