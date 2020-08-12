فقد دان الأمين العام لـجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية.

واستنكر أبو الغيط، بأشد العبارات، القصف التركي في 11 أغسطس الجاري على منطقة "سيدكان" على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

كذلك دان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة "سيدكان" بمحافظة أربيل العراقية بواسطة طائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تعد تعدياً خطيراً على سيادة العراق، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حسن الجوار.